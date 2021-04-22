Послание президента Владимира Путина: основные тезисы

Вчера, 11:07 Категория: Политика

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Вчера, 21 апреля, президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию.

Речь главы государства длилась один час 18 минут. Послание президента – это, по сути, главный документ, в котором обозначены основные направления внутренней и внешней политики России. Знакомим читателей «Кыштымского рабочего» с основными тезисами президентского послания.

О приоритете

Сбережение народа России — высший национальный приоритет. Стратегия в том, чтобы выйти на устойчивый рост. Надо добиться, чтобы к 2030 году выйти на среднюю продолжительность жизни 78 лет.

О коронавирусе

Нельзя терять бдительность. Прошу беречь себя и близких. Соблюдать рекомендации врачей и социальных служб. Центральное значение имеет вакцинация. У всех граждан РФ должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. Ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: «Сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет». Мы увеличили число коек в стационарах для коронавируса в пять раз. Все работали быстро, качественно и на совесть. Учёные совершили настоящий прорыв – Россия обладает тремя надёжными вакцинами от коронавируса. Это воплощение растущего потенциала страны.

О туризме

Программа «туристического кэшбэка» будет продлена. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Возвращать половину стоимости путёвки ребёнка в лагерь. Также нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. Будет запущена программа льготных кредитов на строительство гостиниц. Ставка по ним три процента – на 15 лет. Она поможет развиваться туризму по всей стране.

О поддержке семей

С июля детям от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях, будет назначена выплата в среднем по стране 5660 рублей. Нуждающимся беременным женщинам будут выплачивать по 6 350 рублей в месяц. Оплата больничного по уходу за ребёнком до 7 лет будет в размере 100 процентов от заработка. Предлагаю провести в 2020 году единовременную выплату семьям, где растут школьники – по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Также распространить эту меру на будущих первоклашек. Выплаты будут проведены в середине августа.

О медицине

Предлагаю Минздраву расширить программу диспансеризации и профосмотров, и запустить её в полном объёме с 1 июля. В ближайшие три года направим пять тысяч машин скорой помощи в сельскую местность и малые города. Систему здравоохранения нужно выстроить на новой технологической базе.

О госуслугах

Получение помощи на беззаявительной основе должно стать нормой для органов власти. В 2022 году должны внедрить принципы социального казначейства. Все выплаты, услуги, начисления, будут выплачиваться в режиме одного окна. Через три года большинство Госуслуг должно предоставляться дистанционно в режиме 24/7.

О ценах

Рост цен съедает доходы россиян. Задача правительства – сформировать долговременные условия, которые будут гарантировать регулирование цен и насыщение рынка.

Об образовании

Создать 45 тысяч новых бюджетных мест в ВУЗах. 75 процентов будут направлены в регионы. Все государственные ВУЗы смогут претендовать на гранты в 100 миллионов рублей на создание лабораторий, технопарков. 60 процентов выпускников школы поступят на бюджетные места в вузах. Такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране мира.

Об экологии

Прошу предусмотреть закон о финансовой ответственности за загрязнение окружающей среды. Надо действовать жёстко. Нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф как в Норильске. Получил прибыль за счёт природы – убери за собой. Распространить систему квотирования вредных выбросов на все города страны. Поддержать стремления бизнеса в модернизации предприятий. Начнём с алюминиевых заводов.

О регионах

Поддержим тех губернаторов, кто берёт ответственность за проекты на созидание. Нужно снизить бремя долгов регионов. Правительство к 1 июня должно представить программу повышения самостоятельности регионов. Предусмотреть для регионов бюджетные инфраструктурные кредиты по ставке три процента на срок 15 лет. Всего на эти цели пойдет 500 миллиардов рублей. Но поддержат те регионы, где проводилась взвешенная финансовая политика. Чем меньше долгов, тем больше инфраструктурных кредитов. Но тратить их можно будет только под жёстким контролем правительства. Приоритетом в инфраструктуре станут дороги, развитие территорий и туристических кластеров.

О газификации

Разработать план газификации домохозяйств. За подводку газа в населённом пункте люди платить не должны. А руководители регионов должны подготовить планы по переходу на более экологичные виды топлива.

О Западе

У России есть интересы, которые мы будем отстаивать в рамках международного права. Россия найдёт путь отстоять позиции. Все уже привыкли к санкциям, незаконным. Но сегодня такая практика перерождается. Например, попытка переворота в Белоруссии. А Запад делает вид, что ничего не происходит. Можно как угодно относиться к тому же Януковичу, можно иметь любую точку зрения и на Лукашенко. Но практика государственных переворотов и убийства первых лиц – переход всех границ. В Белоруссии велась подготовка к массированной кибератаки. Новый вид спорта – по любому поводу цеплять Россию. Мы ведём себя скромно, часто не отвечая на эти акции. Мы хотим иметь доброе отношение со всеми участниками международных отношений. Но если кто-то сам намерен их сжечь, то должен знать – ответ будет асимметричным, быстрым, жёстким.