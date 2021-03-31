Губернатор Алексей Текслер принял участие в расширенных заседаниях трёх комитетов Совета Федерации

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Напомним, с 29 по 31 марта в Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. Алексей Текслер возглавил южноуральскую делегацию.

На заседаниях комитетов Совфеда обсуждались комплексные подходы к повышению инвестиционной привлекательности, реализация социальной политики Челябинской области, а также актуальные земельные вопросы.



На заседании комитета Совета Федерации по социальной политике были рассмотрены вопросы совершенствования системы здравоохранения области: строительство новых медучреждений в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске, реализация национального проекта «Здравоохранение», развитие телемедицины, высокотехнологичной медпомощи и первичного звена.



Участникам совещания представили инновации в сфере социальной защиты населения: увеличение размера выплат в рамках социального контракта, введение новых мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Также была озвучена инициатива строительства в регионе дома-интерната для граждан старшего поколения.



На комитете по экономической политике Алексей Текслер рассказал о мерах господдержки, оказанной в период пандемии бизнесу (льготное кредитование, налоговые льготы и др.), в регионе используются все механизмы поддержки экономики и занятости населения. В том числе расширены возможности соцконтракта: в 10 раз увеличены объемы финансирования. Еще одно направление – самозанятость, на областном уровне решено поступления от налога на самозанятых передать в муниципальные бюджеты.



Также на профильном комитете Совета Федерации обсуждались актуальные вопросы, связанные с передачей земель минобороны России. На ней находятся объекты гражданского назначения, в том числе социальная и инженерная инфраструктуры. Подготовлен вариант решения вопроса, предусматривающий корректировку генплана территории в порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации.