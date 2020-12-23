В Челябинской области два министра уйдут в отставку

Вчера, 16:07 Категория: Политика

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Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Алексей Текслер. В ближайшие дни должности министров покинут главы министерства строительства Виктор Тупикин и министерства спорта Леонид Одер.

– Принято решение, скоро подпишу документы: у нас будут изменения в министерстве строительства и инфраструктуры, в министерстве спорта и в министерстве транспорта и дорожного строительства региона, – сказал Алексей Леонидович. – В первом случае будет ротация министра строительства Виктора Тупикина. Уйдёт со своего места и министр спорта Одер Леонид Яковлевич. Это плановая работа, мы перезагрузим работу этих подразделений. Что касается ёинистерства транспорта и дорожного строительства, уйдёт первый заместитель Филиппов. Вопросам транспортной схемы я уделяю большое внимание, поэтому решили перезагрузить этот блок.