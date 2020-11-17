Главой Кыштымского городского округа вновь избрана Людмила Шеболаева

Вчера, 16:33 Категория: Политика

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Её кандидатуру по итогам тайного голосования поддержали 15 из 17 присутствующих депутатов. Об этом сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа.

Заседание кыштымских парламентариев завершилось пару часов назад. Главой Кыштымского городского округа, высшим должностным лицом органа местного самоуправления, до 2025 года избрана Людмила Александровна Шеболаева. Напомним, в конкурсе на должность главы участвовали два кандидата: действующий руководитель муниципалитета Людмила Шеболаева и первый заместитель главы округа Пётр Мошкин. Ранее, согласно процедуре, заложенной в Уставе Кыштымского городского округа, кандидаты защищали программы социально – экономического развития округа, подтверждали уровень знаний в сфере законодательства, управления и экономики, отвечали на вопросы членов комиссии. Половина членов конкурсной комиссии была назначена губернатором Челябинской области и представляла региональную власть, другая - Собрание депутатов Кыштымского городского округа.

– Достаточно интересно прошло заседание. Кандидаты, участвовавшие в конкурсе, были признаны победителями. Их кандидатуры представлены на рассмотрение депутатского корпуса. Наша задача - посмотреть подготовку кандидатов, выполнение тестовых заданий, а это 30 вопросов, на которые кандидаты должны были ответить и плюс выступление с программой развития. Вопросов задавали много. Могу сказать, что кандидаты достаточно квалифицированные и справились с заданием, с ответами на вопросы. Услышали много интересного и полезного, что нужно посмотреть на областном уровне и проработать, – отметил после заседания конкурсной комиссии её председатель, заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Финальным этапом выборов главы Кыштымского городского округа стала сегодняшняя депутатская сессия. Свой голос подавляющее большинство депутатов Собрания депутатов Кыштымского городского округа отдали за Людмилу Шеболаеву.