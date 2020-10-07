Губернатор Алексей Текслер встретился с избранными депутатами Заксобрания Челябинской области

Вчера, 16:04 Категория: Политика

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Глава региона поздравил депутатов нового созыва с победой, отметив, что выборы были конкурентными – впервые в Законодательном Собрании области представлено шесть политических партий. Состав депутатов обновился почти наполовину, и это – запрос южноуральцев на перемены.

При этом нужно сохранить преемственность и конструктивные отношения между законодательной и исполнительной властью, чтобы в условиях новой реальности оперативно принимать законы в интересах людей.

Правительство уже внесло ряд законопроектов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в регионе и на стимулирование экономического роста.

– Считаю важным поддержать налоговыми преференциями предприятия, готовые инвестировать в новые технологии, новые проекты, в экологические программы, – отметил губернатор.

Финансовая политика на ближайшие годы направлена на преодоление последствий пандемии, социальную защиту граждан, создание условий для восстановления экономики.

В приоритете:

-достижение Национальных целей развития – финансирование будет сохранено (по ряду направлений увеличено); направления, формирующие качество жизни людей (здравоохранение, образование, культура, спорт, дорожное и жилищное строительство, благоустройство, природоохранная деятельность).

– Регион работает над получением федеральной поддержки. Но рассчитывать исключительно на Федерацию мы не можем и не будем. Нам нужно найти баланс между планами развития и вполне житейским подходом «жить по средствам». Ведь наши потребности растут, а доходы из-за пандемии упали, – подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер сделал акцент на том, что региону сейчас необходим работоспособный парламент, готовый гибко реагировать на меняющуюся ситуацию.

Совместные задачи:

-рост собственных доходов;

-определение и стимулирование доходных источников;

-укрепление налогооблагаемой базы, в том числе за счет инвестиционной активности и новых проектов, роста доходов предпринимателей, зарплат наемных работников в частном секторе экономики, повышения доходов бюджетников;

-рост позитивной узнаваемости региона в стране и мире;

-активное продвижение интересов региона на уровне федерального центра;

-внимательное отношение к интересными инициативам южноуральцев, которые могут стать полезными и работающими законами;

-работать в интересах людей, держать диалог с жителями Челябинской области.

На первом заседании депутаты внесли кандидатуру Владимира Мякуша на пост председателя Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва. Алексей Текслер поддержал это предложение.