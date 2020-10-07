Губернатор Алексей Текслер встретился с избранными депутатами Заксобрания Челябинской области
Вчера, 16:04 Категория: Политика
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Глава региона поздравил депутатов нового созыва с победой, отметив, что выборы были конкурентными – впервые в Законодательном Собрании области представлено шесть политических партий. Состав депутатов обновился почти наполовину, и это – запрос южноуральцев на перемены.
При этом нужно сохранить преемственность и конструктивные отношения между законодательной и исполнительной властью, чтобы в условиях новой реальности оперативно принимать законы в интересах людей.
Правительство уже внесло ряд законопроектов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в регионе и на стимулирование экономического роста.
– Считаю важным поддержать налоговыми преференциями предприятия, готовые инвестировать в новые технологии, новые проекты, в экологические программы, – отметил губернатор.
Финансовая политика на ближайшие годы направлена на преодоление последствий пандемии, социальную защиту граждан, создание условий для восстановления экономики.
В приоритете:
-достижение Национальных целей развития – финансирование будет сохранено (по ряду направлений увеличено); направления, формирующие качество жизни людей (здравоохранение, образование, культура, спорт, дорожное и жилищное строительство, благоустройство, природоохранная деятельность).
– Регион работает над получением федеральной поддержки. Но рассчитывать исключительно на Федерацию мы не можем и не будем. Нам нужно найти баланс между планами развития и вполне житейским подходом «жить по средствам». Ведь наши потребности растут, а доходы из-за пандемии упали, – подчеркнул глава региона.
Алексей Текслер сделал акцент на том, что региону сейчас необходим работоспособный парламент, готовый гибко реагировать на меняющуюся ситуацию.
Совместные задачи:
-рост собственных доходов;
-определение и стимулирование доходных источников;
-укрепление налогооблагаемой базы, в том числе за счет инвестиционной активности и новых проектов, роста доходов предпринимателей, зарплат наемных работников в частном секторе экономики, повышения доходов бюджетников;
-рост позитивной узнаваемости региона в стране и мире;
-активное продвижение интересов региона на уровне федерального центра;
-внимательное отношение к интересными инициативам южноуральцев, которые могут стать полезными и работающими законами;
-работать в интересах людей, держать диалог с жителями Челябинской области.
На первом заседании депутаты внесли кандидатуру Владимира Мякуша на пост председателя Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва. Алексей Текслер поддержал это предложение.