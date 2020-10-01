Между Челябинской областью и Татарстаном заключено соглашение о сотрудничестве

Вчера, 15:08 Категория: Политика

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с официальным визитом посетил Челябинскую область. В рамка визита лидер Татарстана и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, а также открыли в Челябинске памятник Габдулле Тукаю.

- Самое важное – это наладить экономические связи, у нас регионы промышленные, с возможностями для более серьезной кооперации. Близость наших субъектов дает возможность развивать совместные туристические проекты. Главное – нам нужно договориться о перезагрузке взаимоотношений, найти места, где можно усилиться, где наладить новые контакты, выйти на новый уровень сотрудничества и взаимодействия. Я убежден: если правильно поставить задачу, определить рынки, определить новые возможности, то тот потенциал, который у нас есть, можно существенно увеличить, – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали новое – третье по счету – соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью и Республикой Татарстан и план мероприятий по реализации соглашения на 2020-2024 годы.

- Для нас большая честь находиться в таком мощном регионе. Вдвойне приятно, что к столетию татарской республики мы имели честь открыть здесь памятник великому поэту Габдулле Тукаю, возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю, а также посетили одно из современнейших предприятий, смогли убедиться, что прогресс идет вперед и сегодня российские товаропроизводители могут выполнять любые задачи, которые стоят. Потенциал наших регионов дает широкие возможности для сотрудничества. Я благодарю за возможность посетить ваш прекрасный край. В любое время мы готовы принять Вас в Татарстане, – отметил Рустам Минниханов.

Новый документ расширен разделами совместных мероприятий в сферах торгово-экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Также сформулированы совместные мероприятия в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, культуры и туризма. Более четко выставлены акценты в сотрудничестве в сфере реализации государственной национальной политики, цифровизации экономики, информатизации и связи, по обмену опытом в подготовке концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства.

Челябинская область и Республика Татарстан являются крупными промышленными центрами страны. На встрече делегаций обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества между регионами.

В рамках рабочего визита Президента Республики Татарстан в Челябинскую область состоялось открытие памятника поэту Габдулле Тукаю. Жизнь и творчество классика татарской поэзии связаны в том числе и с Южным Уралом.

Бронзовый памятник отлили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья по модели заслуженного художника Российской Федерации Александра Лохтачёва.

- Габдулла Тукай жил и работал, к сожалению, не так долго, но оставил великое наследие. И очень ценно, что в его такой короткой жизненной страничке был и небольшой этап на Южном Урале, – отметил Алексей Текслер. – У нас дружный многонациональный южноуральский народ, и мы очень ценим эту дружбу, которая есть между народами.

Также в рамках официального визита Рустам Минниханов и Алексей Текслер возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю и посетили Челябинский трубопрокатный завод – предприятие «Этерно», где выпускают штампосварные изделия и детали трубопроводов. Кроме того, руководители субъектов осмотрели выставку автомобилей, организованную на территории завода. В экспозиции были представлены микроавтобусы «Форд Транзит», выпускаемые в Республике Татарстан, от Челябинской области на выставке были представлены автомобили «Урал» на газомоторном топливе.