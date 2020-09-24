Кандидатуру Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Как сообщается на сайте 1obl.ru, президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку в комитет направил писатель Сергей Комков. Он просит наградить Владимира Путина Нобелевской премией мира за несколько пунктов. В их числе гуманитарная помощь 27 странам и внесение в Конституцию России поправки о боге.

– Мы должны будем обеспечить такое активное и массовое движение людей по всему миру в поддержку нашего президента, чтобы члены Нобелевского комитета не имели никакого другого варианта, кроме как присудить эту премию нашему президенту Владимиру Путину, – сказал Сергей Комков.

Отметим, что писатель не в первый раз отправляет заявку на выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Сергей Комков делал это в 2013 году, однако тогда кандидатура российского президента была отклонена.

В сентябре этого года на Нобелевскую премию мира выдвинули другого президента – Дональда Трампа. Это сделал депутат шведского парламента Магнус Якобссон. Помимо президента США на премию выдвинули правительства Сербии и Косово за совместную работу во имя мира и экономического развития в рамках соглашения o сотрудничестве, подписанного в Белом доме. Также кандидатуру Дональда Трампа выдвинул и норвежский депутат Кристиан Тибринг-Гедде. По его мнению, президент США должен быть удостоен награды за разрешение продолжительных мировых конфликтов.