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В Кыштыме выбрали председателя местного Собрания депутатов

Сегодня, 15:41 Категория: Политика
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Сегодня, 24 сентября, в администрации Кыштымского городского округа прошло первое заседание Собрания депутатов нового созыва. Народным избранникам предстояло выбрать председателя и его заместителя.


На пост председателя был выдвинут Владимир Гузынин. С 2012 года Владимир Викторович работал директором Дворца культуры «Победа».

 


Из 21 депутата кандидатуру Владимира Гузынина, в ходе тайного голосования, поддержали 18 человек. Ещё двое депутатов не стали голосовать, а один бюллетень оказался испорчен.


Заместителем Владимира Викторовича, также по результатам тайного голосования, стал Сергей Александрович Батин.

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Теги: Кыштым депутаты Собрания

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