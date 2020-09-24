В Кыштыме выбрали председателя местного Собрания депутатов

Сегодня, 15:41 Категория: Политика

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Сегодня, 24 сентября, в администрации Кыштымского городского округа прошло первое заседание Собрания депутатов нового созыва. Народным избранникам предстояло выбрать председателя и его заместителя.



На пост председателя был выдвинут Владимир Гузынин. С 2012 года Владимир Викторович работал директором Дворца культуры «Победа».



Из 21 депутата кандидатуру Владимира Гузынина, в ходе тайного голосования, поддержали 18 человек. Ещё двое депутатов не стали голосовать, а один бюллетень оказался испорчен.



Заместителем Владимира Викторовича, также по результатам тайного голосования, стал Сергей Александрович Батин.