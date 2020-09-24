На пост главы Кыштымского городского округа претендуют два кандидата

Сегодня, 15:04 Категория: Политика

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Конкурс на пост главы Кыштымского городского округа был объявлен депутатами Собрания депутатов прошлого созыва 20 августа. Срок подачи заявок истёк 18 сентября. Документы подали только два кандидата – действующая глава Людмила Шеболаева и её первый заместитель Пётр Мошкин. В настоящее время проходит проверка документов участников конкурса.



Сегодня, 24 сентября, пройдёт первое заседание Собрания депутатов Кыштымского городского округа нового созыва. На нём будет выбраны председатель и его заместитель.



Депутаты также решат, кто войдёт в конкурсную комиссию по выборам главы округа.



– От Собрания депутатов в конкурсную комиссию войдут три человека, – сказала сайту «КР» начальник отдела по организационно-правовой работе Собрания депутатов Анна Серикова. – Кроме того, трёх членов комиссии делегирует правительство Челябинской области. Этот список мы пока не получили.



Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 5 ноября, а сам конкурс пройдет 12 ноября 2020 года.