Территориальная избирательная комиссия Кыштыма завершила регистрацию кандидатов в депутаты

Сегодня, 10:02 Категория: Политика

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Во второе воскресенье сентября состоится единый день голосования. Так, на одно депутатское кресло в Собрание депутатов Кыштымского городского округа 13 сентября будут претендовать три кандидата. Кроме того, в этот день кыштымцы будут выбирать и депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области.

Как сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа, подготовка к региональным и местным выборам идёт полным ходом. По данным Территориальной избирательной комиссии Кыштыма, на 21 депутатское кресло в Собрание округа претендуют 72 человека. Все они уже прошли необходимые проверки и зарегистрированы в качестве кандидатов.

В этот же день, 13 сентября, состоятся выборы депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области – региональный парламент. Кыштымский городской округ числится под номером три. Также в состав нашего избирательного округа входят частично Аргаяшский и Каслинский муниципальные районы, Карабашский городской округ – всего более 90 тысяч избирателей. По избирательному округу № 3 зарегистрировано четыре кандидата в депутаты. В отличие от местных, на региональных выборах совершеннолетним кыштымцам при предъявлении паспорта будут выданы два бюллетеня – для голосования по одномандатному округу и по партийным спискам.

В рамках избирательной кампании в Законодательное Собрание Челябинской области действует механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет гражданину проголосовать на любом удобном избирательном участке, но на территории Южного Урала вне зависимости от места своей регистрации. Пункты приёма заявлений начали свою работу 29 июля. Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно через портал госуслуг, территориальную избирательную комиссию или МФЦ, а с 2 сентября и в любую участковую избирательную комиссию.

Жители Кыштыма, которые 13 сентября планируют находиться за пределами своего города, но на территории Челябинской области, могут уже сейчас подать соответствующее заявление о голосовании по месту фактического нахождения.