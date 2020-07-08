Среди жителей Кыштыма проведён опрос на тему одобрения поправок в Конституцию РФ

Сегодня, 15:30 Категория: Политика

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Неделю назад, 1 июля, прошёл общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Любопытной статистикой поделилась Молодёжная избирательная комиссия Кыштымского городского округа. Активисты провели на улицах нашего города среди жителей опрос. В нём приняло участие 219 человек старше 18 лет.



Согласно результатам 176 респондентов ознакомились с содержанием поправок в Конституцию РФ и участвовали в голосовании, 52 человека из всех опрошенных с поправками не ознакомились, 43 – не собирались участвовать в голосовании.



При этом 123 человека хотели бы голосовать по каждой поправке отдельно. А по мнению 96 респондентов голосовать за все изменения сразу проще.



Был и такой вопрос: Как вы относитесь к тому, что в случае одобрения поправок к Конституции РФ на общероссийском голосовании, Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев будут иметь право избираться в Президенты РФ ещё на два срока?

«Положительно» к такой возможности отнеслись 84 человека.

Сказали «нейтрально» — 50 опрошенных.

85 респондентов ответили «отрицательно».



Подробней ознакомиться с опросом можно ЗДЕСЬ.