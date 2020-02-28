Продолжается регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика». Урал в тройке лидеров по числу участников

Сегодня, 14:36 Категория: Политика

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На сайте Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» продолжается регистрация участников, которая стартовала два дня назад и продлится до 16 марта 2020 года.



При регистрации участники должны выбрать один из регионов РФ, с которым они связали или планируют связать свою общественно-политическую деятельность. На сегодняшний день больше всего участников при регистрации выбрали регионы Центрального федерального округа (31,2%). На втором месте по количеству зарегистрировавшихся участников находится Приволжский федеральный округ (18,7%), а на третьем — Уральский федеральный округ (13,5%).



Далее следуют Сибирский федеральный округ (11%), Северо-Западный федеральный округ (9,6%), Южный федеральный округ (9,0%), Дальневосточный федеральный округ (3,6%) и Северо-Кавказский федеральный округ (3,4%). Регистрация продлится до 18 часов 16 марта на сайте политическиелидеры.рф