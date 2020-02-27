Более 8 тысяч участников заявлены на конкурс «Лидеры России. Политика» за первые сутки регистрации

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25 февраля был объявлен старт Всероссийского Конкурса «Лидеры России. Политика» для выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

За сутки, прошедшие с открытия регистрации на проект, организаторы получили 8270 заявок из всех федеральных округов России. Участники проекта представляют все регионы России, кроме Чукотского АО.



Больше всего заявок поступило из Москвы (17,2%), Свердловской области (7,9%), Московской области (5,4%), Санкт-Петербурга (5,1%) и Республики Башкортостан (4,9%).

Важно понимать значимое отличие географии участников проекта «Лидеры России. Политика» от географии конкурса управленцев «Лидеры России». Оно заключается в том, что в конкурсе управленцев участники могли зарегистрироваться от региона, в котором они родились, учились или работали, тогда как конкурсанты нового проекта могут регистрироваться от любого региона России, с которым они связали или планируют связать свою общественно-политическую деятельность.

В основном заявки поступают от мужчин – их 87,3%. Однако любопытно, что первым участником, который выполнил все задания регистрационного этапа, в том числе запись и загрузку видеоинтервью, оказалась женщина. Образование является одним из обязательных требований к участникам.



Большинство из зарегистрированных конкурсантов имеют оконченное высшее образование – 48,7%, также у многих конкурсантов дипломы бакалавров (16,8%) и два и более высших образований (16,7%). Кандидатов наук среди участников – 5,4%, докторов наук – 0,6%. Особого внимания заслуживает статистика по областям деятельности зарегистрированных конкурсантов, в топ-5 отраслей, которые представляют участники, вошли строительство (8,2%), образование (6,7%), информационные технологии (5,4%), исполнительная власть (4,6%), транспорт и логистика (3,9%).



Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте политическиелидеры.рф.