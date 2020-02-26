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Начался новый конкурс для будущих политиков

Сегодня, 19:02 Категория: Политика
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Фото АНО «Россия — страна возможностей»

 

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко представил Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика». Проект предназначен для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.

 

По словам Сергея Кириенко, если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, то «с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя – только люди могут избирать». 

 

В конкурсе народных представителей во власти на первый план выходит социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу.

 

Регистрация на конкурс продлится до 16 марта, до 18:00 по московскому времени. В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа. В марте-апреле пройдут очные полуфиналы, а в мае состоится финал.

 

Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко подчеркнул, что конкурс не предполагает оценки политической позиции кандидатов, не ждут от них и юридических знаний, прежде всего, важна мотивация к деятельности

 

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте политическиелидеры.рф.

 

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей». 

 

 

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Теги: Кыштым Лидеры России. Политика Конкурс для будущих политиков

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