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20 вопросов Владимиру Путину. Спецпроект информагентства «ТАСС»

Сегодня, 14:20 Категория: Политика
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Каково это – быть президентом? Какие решения приходится принимать, а главное – почему они именно такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения каждый день.

Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост – срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?

В спецпроекте информагентства «ТАСС» «20 вопросов Владимиру Путину» затронуты самые важные и острые темы.

 

Отдельные видеофрагменты уже размещены в соцсетях и на YouTube. Полностью интервью с Путиным будет опубликовано в четверг, 20 февраля.

 

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Теги: Кыштым Владимир Путин 20 вопросов президенту

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