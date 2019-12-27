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Алексей Текслер получил премию за лучшую региональную практику

Сегодня, 12:17 Категория: Политика
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Экспертный институт социальных исследований провёл вручение первой премии «Лучшие региональные практики», обладателями которой стали десять губернаторов. 

 

За прошедший год специалисты института изучили 700 региональных программ. Из этого числа эксперты отобрали 30, а затем определили десять победителей. В списке номинаций преобладают те, которые касаются важных социальных проблем: помощь молодёжи и пожилым людям, здравоохранение, поддержка семей, вовлечение граждан в решение вопросов.

 

За лучшую коммуникативную практику эксперты отметили Челябинскую область и лично губернатора Алексея Текслера за его Instagram-проект #разворотТекслера, в котором он рассказывает о том, как в рабочих поездках заезжает в места, не предусмотренные программой.

 

Во время первого визита в Кыштым в мае этого года Алексей Леонидович распорядился достроить крытый каток с искусственным льдом на 270 зрительских мест. Объект находился в статусе недостроя девять лет.

 

Глава региона обратил внимание на эту проблему именно благодаря общению с населением в социальных сетях. Жители Кыштыма обратились к нему за помощью в решении этого вопроса.

 

После посещения недостроенного катка Алексей Текслер сделал свой известный разворот, изменив маршрут движения, и заехал в усадьбу Демидовых. Тогда он заявил, что проблема с реконструкцией Белого дома решаемая.

 

По личному поручению главы региона из областного бюджета выделены средства на комплексное обследование объекта и корректировку проектно-сметной документации.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Лучшая региональная практика Белый дом Крытый каток

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