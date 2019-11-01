Владимир Путин подтвердил проведение мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: Политика 0 Заявление об этом прозвучало на пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии. – Многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске и других российских городах, – сказал Владимир Владимирович. Напомним, изначально саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году планировалось провести в столице Южного Урала. Но в июле Владимир Путин объявил о том, что встречи глав государств состоятся в Санкт-Петербурге. А Челябинск примет гостей в рамках деловой и культурной программы. – В городе продолжается подготовка к этим ответственным и важным мероприятиям международного уровня. Уверен, мы достойно встретим гостей, а Челябинск получит новый импульс развития, – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить