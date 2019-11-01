Владимир Путин подтвердил проведение мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: Политика

Заявление об этом прозвучало на пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.

– Многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске и других российских городах, – сказал Владимир Владимирович.

Напомним, изначально саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году планировалось провести в столице Южного Урала. Но в июле Владимир Путин объявил о том, что встречи глав государств состоятся в Санкт-Петербурге. А Челябинск примет гостей в рамках деловой и культурной программы.

– В городе продолжается подготовка к этим ответственным и важным мероприятиям международного уровня. Уверен, мы достойно встретим гостей, а Челябинск получит новый импульс развития, – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.