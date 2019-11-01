Алексей Текслер рассказал о решении проблем Челябинской области с помощью социальных сетей

Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Политика

Напомним, Алексей Текслер стал первым губернатором Челябинской области, который организовал обратную связь с южноуральцами через социальные сети. Это было сделано для того, чтобы узнавать о жизни региона лично, а не из отчётов и докладов.

Сейчас на аккаунт @alexeytexler.official в Instagram подписано 140 тысяч человек.

В интервью государственной телерадиокомпании «Южный Урал» Алексей Леонидович сказал, что такой формат общения позволил определить главные проблемы региона и способы их решения.

– Первые дни просто зачитывался, ночами не спал, – сказал Текслер. – А дальше, как обычно происходит, пошла систематизация, анализ вопросов, из этого получилась программа, с которой я шёл как кандидат в губернаторы.



С помощью такого инструмента коммуникации с жителями удалось определить болевые точки региона: здравоохранение, образование, нехватка мест в детсадах и ясельных группах.

Уже начали решаться социальные вопросы, например, с индексацией выплат ветеранам труда, детям войны и другим льготным категориям граждан.

Остро стоит дорожный вопрос, газификация в сёлах, благоустройство, озеленение и экология. С учётом необходимости решения этих проблем, общий объём областного бюджета увеличится в 2020 году более чем на десять миллиардов рублей.