Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: Политика

Торжественная церемония инаугурации прошла сегодня в театре драмы имени Наума Орлова города Челябинска и длилась около получаса.

В зале собрались представители органов исполнительной и законодательной власти, лидеры общественного мнения, известные спортсмены, родные и близкие избранного губернатора.

Первым на сцену вышел глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. Он ещё раз огласил итоги выборов губернатора. Напомним, в Единый день голосования 8 сентября Алексей Текслер набрал 69,31 процента голосов избирателей.

Поздравить своего бывшего коллегу и пожелать ему удачной службы в новом статусе в Челябинск приехал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак:

«Жители Челябинской области оказали Вам огромное доверие, проголосовав на выборах. Я знаю, что Вы за короткий промежуток времени проехали по всей области, встретились с большим количеством жителей региона, узнали их проблемы. Зная вас, я уверен, что вы будете 24 часа в сутки работать и служить жителям Челябинской области. Это один из ведущих регионов в нашей стране, область с огромным потенциалом развития. Могу сказать, что во все времена нашей совместной работы вы проявляли самые лучшие человеческие качества, я думаю, что жители Челябинской области уже успели эти качества оценить. Вы человек порядочный, честный, являетесь тружеником, умеете сплотить команду, умеете поставить перед собой цели, причём амбициозные, и эти цели умеете достигать с получением конкретного результата».

С поздравлениями и добрыми пожеланиями на сцену также поднимались митрополит Челябинский и Миасский Григорий, муфтий Челябинской и Курганской областей, председатель духовного регионального управления мусульман Ринат Раев, губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Поздравить избранного губернатора на сцену вышел и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

В марте этого года указом президента России Алексей Текслер был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. В выборах он участвовал как самовыдвиженец. До этого Текслер работал в министерстве энергетики России, с 2014 года занимая должность первого заместителя министра.

За прошедшие месяцы Алексей Леонидович посетил большинство городов Челябинской области, чтобы лично пообщаться с жителями и ознакомиться с проблемами, которые требуют немедленного решения. Главам муниципалитетов он вручал синие папки, в которые были собраны обращения и жалобы местных жителей.

Отметим, что Алексей Леонидович впервые запустил прямой диалог через социальные сети с южноуральцами. Сейчас на его аккаунт в Instagram подписаны 129 тысяч человек.

В свой первый визит в Кыштым в мае Текслер распорядился выделить около 97 миллионов рублей на строительство крытого катка напротив радиозавода. Недостроенная ледовая арена с искусственным льдом простаивала девять лет. Об этом кыштымцы написали главе региона в социальных сетях.

Текслер не собирается снижать темпы своей работы. Его главный принцип – в первую очередь учитывать интересы жителей Челбинской области.

– Уважаемые южноуральцы! Сегодня важный для меня день, особые эмоции. Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие. Благодарю жителей Челябинской области, земляков, за поддержку на выборах. Спасибо Николаю Николаевичу Цуканову за помощь и внимание к нашему региону. Хочу сказать спасибо семье, супруге, своим родителям, друзьям. Вы всегда рядом и помогаете мне. И, конечно, я благодарен моим челябинским и норильским учителям и наставникам. Впереди напряженная работа. Нам вместе предстоит сделать жизнь южноуральцев лучше. Дать возможности для развития и образования наших детей. Для молодёжи – реализовать себя на родной земле. Обеспечить теплом и заботой наших ветеранов. Помочь в реализации этих задач призваны как национальные проекты, так и планы развития, которые мы обсудили, приняли и будем принимать в дальнейшем. Я благодарю каждого, кто присутствует сегодня в этом зале. И каждого жителя Южного Урала. Вы дали мне кредит доверия, который необходимо оправдать своей работой. Для меня большая честь и ответственность возглавить Челябинскую область, – сказал Алексей Текслер во время инаугурации, вступив в должность губернатора Челябинской области.