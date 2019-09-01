В Челябинской области будет назначен новый политический вице-губернатор Автор: КР от Сегодня, 16:49 Категория: Политика 0 На этот пост будет назначен Анатолий Векшин, ранее занимавший аналогичную должность в правительстве Мурманской области. Анатолий Векшин родился 5 июня 1983 года в городе Кемерово. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Работал в ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», где в своё время работал и Текслер. В мае 2012 года занял должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013 года был назначен заместителем губернатора Мурманской области. Женат, двое детей. Анатолий Векшин – пасынок знаменитого путешественника Фёдора Конюхова. Назначение нового вице-губернатора запланировано на завтра, 20 сентября, после инаугурации губернатора Челябинской области Алексея Текслера. – Политический вице-губернатор должен быть в курсе всего. Иными словами, владеть повесткой – от настроений в коллективах до рассматриваемых Думой законопроектов, от параметров бюджета до результатов соцопросов, от ситуации в местных администрациях до переговоров в московских офисах крупных компаний и так далее, – сказал Анатолий Андреевич. – Общественно-политическая стабильность – главный KPI вице-губернатора по внутренней политике, его профессионализм оценивается именно по этому показателю. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить