В Кыштыме будущих избирателей обучают в виде квестов

Автор: КР от Вчера, 14:44 Категория: Политика

Завтра в центральной библиотеке имени Б. Е. Швейкина пройдёт квест «Избирательная парадигма». В ней примут участие одинадцатиклассники кыштымских школ Кыштыма и первокурсники местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

Им предстоит посетить шесть станций. Каждая из них – отдельная мини-игра. На одной придётся отгадывать ребусы, на другой – написать три ассоциации с определённым словом, в то время как команда должна назвать их шесть. Чем больше ассоциаций совпадёт, тем больше можно будет набрать баллов.

– Будет станция, где участники по очереди вытягивают карточки с именами политиков, – сказал сайту «КР» заместитель председателя территориальной молодёжной избирательной комиссии Кыштымского городского округа Даниил Чебурин. – Причём карточки будут как обычные, где надо будет сделать словесное описание политика, так и сложные – потребуется спародировать его. На ещё одной станции нужно будет в правильном порядке пройтись по действиям, выполняемым в той или иной ситуации.

Не обойдётся и без музыкальной станции. Один из участников команды в наушниках, в которых играет громко музыка, должен будет отгадать слово, которое ему будут артикулировать и жестикулировать.

Прохождение одной станции не превысит 10 минут. Мероприятие проводится территориальной молодёжной избирательной комиссией Кыштымского городского округа. Пока будут подводиться итоги, в свободной форме пройдёт беседа участников квеста с заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Кыштымского городского округа Натальей Храмовой на тему выборов.