Алексей Текслер представит Челябинскую область президентам других стран

Автор: КР от Сегодня, 16:59 Категория: Политика

Сегодня врио главы региона вместе с президентом России Владимиром Путиным отправился в Бишкек, где проходит саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

В следующем году саммит ШОС состоится в Челябинске.

В течение двух дней главы 11 государств будут обсуждать сотрудничество в сферах торговли, логистики, туризма, культуры, науки, техники на ближайшие 20-30 лет.

Алексей Теклер презентует на саммите Челябинскую область, чтобы привлечь инвестиции для реализации масштабных проектов.

Отметим, что это второе за две недели участие Алексея Текслера в мероприятиях мирового масштаба вместе с президентом. На прошлой неделе прошёл Петербургский международный экономический форум.