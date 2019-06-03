Алексей Текслер представит Челябинскую область президентам других стран Автор: КР от Сегодня, 16:59 Категория: Политика 0 Сегодня врио главы региона вместе с президентом России Владимиром Путиным отправился в Бишкек, где проходит саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В следующем году саммит ШОС состоится в Челябинске. В течение двух дней главы 11 государств будут обсуждать сотрудничество в сферах торговли, логистики, туризма, культуры, науки, техники на ближайшие 20-30 лет. Алексей Теклер презентует на саммите Челябинскую область, чтобы привлечь инвестиции для реализации масштабных проектов. Отметим, что это второе за две недели участие Алексея Текслера в мероприятиях мирового масштаба вместе с президентом. На прошлой неделе прошёл Петербургский международный экономический форум. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить