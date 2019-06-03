Решения, принятые в Кыштыме Алексеем Текслером, повлияли на повышение рейтинга региона

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Политика

Фонд «Петербургская политика» – ведущий российский центр, специализирующийся в сфере политического консалтинга и социологических исследований, сегодня опубликовал очередной рейтинг устойчивости регионов за май.

С 2,7 до 2,8 этот показатель вырос у Челябинской области, которой с 19 марта руководит временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер. При этом отмечается, что регион остаётся в списке рейтинга со слабой устойчивостью.

В исследовании фонда отмечено, что на рост в 0,1 пункта повлияли решения Текслера, принятые в Кыштыме и Златоусте. Так, в Кыштым направлены 97 миллионов рублей на завершение строительства крытого ледового катка. Причём такое распоряжение Алексей Текслер подписал на следующий же день после визита в Кыштым в мае. А также в Златоусте был открыт завод по производству керамогранита.

Для сравнения, наибольший рост среди уральских регионов – в 0,2 пункта –показала Курганская область, в которой врио губернатора назначен Вадим Шумков. Показатель устойчивости вырос с 3,8 до 4 баллов. А вот митинги, прошедшие в Екатеринбурге, вызванные строительством храма в одном из скверов города, уронили рейтинг устойчивости Свердловской области на 0,7 пункта. Этот регион возглавляет Евгений Куйвашев.