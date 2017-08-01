Спортивный праздник дворовых отрядов
Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 16:56 Категория: Фотогалерея
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Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 16:56 Категория: Фотогалерея
Комментарии
Не называйте свои адреса! Жителей Кыштыма предупреждают о подозрительных звонках (Гость Катерина)
Такие звонки были и в Верхнем Уфалее >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Девочка в пижаме в горошек.)
[/quote] [quote=Мальчик в полосатой пижаме][quote=Антон_Усков]Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
А с каких это пор журналисты должны согласовывать с кем бы то ни было свои статьи, если информация взята из официального источника? И что в официальном источнике дали искажённую информацию А с каких >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Мальчик в полосатой пижаме)
Так-то никто никого не пиарит. Задали вопрос - получили ответ! В самой статье ни слова о юристе. После такого "самопиара" отпадает всякое желание обращаться к тов. Ускову! >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
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