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Спортивный праздник дворовых отрядов

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 16:56 Категория: Фотогалерея

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Сезон детских дворовых отрядов завершился праздничной спортивной программой на стадионе ФСК. С разных уголков Кыштыма и посёлков нашего округа на стадион съехалось около сотни мальчишек и девчонок. Их досуг  три недели каждый вечер скрашивали 16 старшеклассников и студентов. Таких дворовых площадок с подвижными и настольными играми было восемь.
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