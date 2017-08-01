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Митинг в День ВДВ, 2017

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 16:26 Категория: Фотогалерея

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Впервые в День ВДВ в Кыштыме по инициативе руководства местной полиции была организована патриотическая акция.
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