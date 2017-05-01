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Фотографии Кыштыма. Автор - студентка ЧелГУ Карина Якупова.

Автор: Карина Якупова от Сегодня, 10:16 Категория: Фотогалерея

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Кыштым стал объектом исследования студентки факультета журналистики Челябинского государственного университета. Карина Якупова подготовила курсовую работу на тему «Жанр фоторепортажа как разновидность трэвел-журналистики». Второкурсница не случайно решила запечатлеть на фотокамеру именно виды нашего города. Он привлёк её внимание своей историей, живописными городскими пейзажами и особой атмосферой.
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