День Победы – 2017
Автор: Елена Скобеюс от Сегодня, 13:20 Категория: Фотогалерея
Требуется продавец в ТЦ "Набережный", в отдел "Рыбалка", со знанием профиля. тел. 8 922-630-00-90 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.
Автор: Елена Скобеюс от Сегодня, 13:20 Категория: Фотогалерея
Комментарии
В Кыштыме вынесен приговор полицейским, обвинявшимся в организации занятий проституцией (Аккузативус)
А почтовичку за 1000 рублей на год посадить хотят Ворон ворону глаз не выклюет - многие видимо услугами данного заведения пользовались >>>
Житель Кыштыма может отправиться за решётку за пять срубленных берёз (ГАНИН СЕРГЕЙ)
Да купить народное богатство за 20 тыщ рублей в непозволительная роскошь для большей части населения Да я поступил бы также Грабят как хотят а с п , даже шерсти клок не везьмеш ПОСАДЯТ >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Скоро так всех подставлять будут и садить)))Подставили, такая сказочная схема Видимо на большего ума не хватает И тех кто миллионами ворует покрывают >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (slesar)
ПОЗОРИЩЕ Уж лучше бы не печатали Больше бумаги, бензина и времени извели Зато наверно отчитались на верх о раскрытии >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Radishev)
Глупость растиражированная СМИ , считать взяткой работу по распространению рекламных буклетов, это какая же бурная фантазия у следователей , в погоне за званиями и повышением по службе, готов >>>
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