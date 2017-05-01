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День Победы – 2017

Автор: Елена Скобеюс от Сегодня, 13:20 Категория: Фотогалерея

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Шествие личного состава межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», городской митинг и "Бессмертный полк".
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