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Акция ГИБДД к 9 Мая

Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 13:07 Категория: Фотогалерея

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Накануне Дня Победы воспитанники детского сада № 18 и кадеты второй школы, взявшись за руки, вышли на улицы Кыштыма. Кадеты надели парадную форму, а головным убором дошколят стала военная пилотка. Дети, сопровождаемые сотрудниками ГИБДД, подарили сделанные педагогами аксессуары людям преклонного возраста и помогли прикрепить их к одежде в области сердца. Эта акция призвана показать заботу младшего поколения о наших ветеранах. Георгиевская ленточка – символ благодарности за Победу в Великой Отечественной войне, а светоотражающий элемент сможет защитить дедушек и бабушек на дорогах в тёмное время суток.
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