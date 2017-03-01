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Широкая масленница 2017

Автор: Надежда Красникова от Вчера, 17:14 Категория: Фотогалерея

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По календарю ещё зима, а 25 февраля кыштымцы уже шумно и весело провожали зиму. На городской площади с 12 до 15 часов состоялся праздник «Широкая Масленица». Для кыштымцев и гостей города были подготовлены народные игры и забавы, сытные ряды с блинами, шашлыками, пловом и выпечкой. В проведении праздника были задействованы не только работники культуры, но и волонтёры. Школьники и студенты зазывали всех в большой хоровод и игрища.
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