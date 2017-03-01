Широкая масленница 2017
Автор: Надежда Красникова от Вчера, 17:14 Категория: Фотогалерея
Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.
Автор: Надежда Красникова от Вчера, 17:14 Категория: Фотогалерея
Комментарии
Предприниматель в Кыштыме одел и обул детей из малообеспеченных семей (Юдашкин)
Выбор действительно есть, но качество оставляет желать лучшего Очередной "Зима Лето" >>>
Закуску украли в Кыштыме, а выпивку – в Карабаше (Искандер)
В "Пятёрочке" есть сёмга Смешно >>>
Предприниматель в Кыштыме одел и обул детей из малообеспеченных семей (Горожанин)
Кто-то, как здесь описано, детям из небогатых семей помогает Кто-то детские городки во дворах спонсирует Читаешь об этом, и понимаешь - пока в стране вообще и в нашем городе в частности есть н >>>
Коммунальщиков Кыштыма поздравила глава округа (лера)
Жителям нашего города тоже хочется поздравить с праздником коммунальщиков, но и задать вопросы Это в честь праздника решил господин Земляков отрезать от горячей воды район Коноплянки Как здор >>>
Жители Кыштыма соприкоснулись с нанотехнологиями (Кирилл Мазур)
уже получаем нанозарплату , которой только и хватает на наноеду >>>
Все комментарии