ПРОДАЁТСЯ двухуровневая квартира площадью 139,2 кв. м. Дизайнерский ремонт.Мебель. Две туалетных комнаты (джакузи, душевая кабина). Уместен торг. Просьба к посредникам не беспокоить Звонить по телефону: 8-982-303-39-65
В татаро-башкирском культурном центре в Кыштыме впервые прошёл национальный новогодний праздник для детей
В татаро-башкирском культурном центре на улице Ленина, 18 впервые прошёл национальный новогодний праздник для детей. Программа «Лесной переполох» собрала около 30 маленьких гостей из Кыштыма, Новогорного и Аргаяшского района.