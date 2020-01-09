В татаро-башкирском культурном центре в Кыштыме впервые прошёл национальный новогодний праздник для детей

Мастер кукольного дела из Кыштыма Вчера, 18:08

Жители Кыштыма массово окунутся в ледяную воду Вчера, 12:10

В Кыштыме пройдёт губернаторская ёлка Вчера, 11:32

В Кыштыме полиция разыскивает свидетеля кражи Вчера, 11:02

Пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов в Кыштыме стал поводом для обращения в министерство экологии региона 9-01-2020, 21:25

В Кыштыме сотрудники ГИБДД навестили детей-сирот 9-01-2020, 15:49

В Кыштыме рождественская ночь омрачилась поножовщиной 9-01-2020, 15:38

В Кыштыме увеличится заработная плата 9-01-2020, 14:56

В Кыштыме повысится тариф за вывоз мусора 9-01-2020, 14:52

Придут ли в Кыштым Васильевские морозы? 9-01-2020, 14:44

Под Кыштымом пройдёт гонка на собачьих упряжках 9-01-2020, 14:39

В Кыштыме иномарка едва не выгорела из-за «утеплителя» 9-01-2020, 10:10