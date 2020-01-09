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В татаро-башкирском культурном центре в Кыштыме впервые прошёл национальный новогодний праздник для детей

Вчера, 14:31 Категория: Фотогалерея
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В татаро-башкирском культурном центре на улице Ленина, 18 впервые прошёл национальный новогодний праздник для детей. Программа «Лесной переполох» собрала около 30 маленьких гостей из Кыштыма, Новогорного и Аргаяшского района.
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Теги: Новый год татаро-башкирский центр

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