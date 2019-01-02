Открытие игровой комнаты в педиатрическом отделении Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 12:38 Категория: Фотогалерея 0 В педиатрическом отделении Кыштымской центральной городской больницы открылась обновлённая игровая комната. Её ремонтом и обустройством занялись руководители местного офиса компании «МейТан» – супруги Татьяна и Андрей Денисовы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить