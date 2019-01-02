Открытие игровой комнаты в педиатрическом отделении

Нынешний состав правительства не способен справиться с кризисом в экономике страны

Более половины опрошенных "Левада-центром" россиян выступают за отставку правительства. Основные претензии к кабинету министров – рост цен на всё и падение доходов населения. Вы за отставку?

Городская афиша

20 января 2019 года

На катке около детско-юношеской спортивной школы «Инхело» пройдёт хоккейная игра в рамках областного турнира дворовых команд. Играют «Академия хоккея» (Кыштым) и «Торпедо» (Челябинск).

15:00

31 января 2019 года

В кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа пройдёт театрализованный квест с элементами игры для учеников восьмых классов школ города.

16:00

4 февраля 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) состоится программа челябинской государственной филармонии «Нобелевские лауреаты России по литературе. Борис Пастернак» с участием народного артиста России Евгения Князева. Телефон кассы: 5-52-18.

18:00

7 февраля 2019 года

Во Дворце культуры «Победа» пройдёт концерт вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Телефон кассы: 4-47-33.

19:00