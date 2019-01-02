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Открытие игровой комнаты в педиатрическом отделении

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 12:38 Категория: Фотогалерея

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В педиатрическом отделении Кыштымской центральной городской больницы открылась обновлённая игровая комната. Её ремонтом и обустройством занялись руководители местного офиса компании «МейТан» – супруги Татьяна и Андрей Денисовы.
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