Вечер камерной музыки «Цветок жасмина». Фейху Цзяо Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 10:11 Категория: Фотогалерея 0 Пятого декабря в нашем городе состоялся вечер камерной музыки «Цветок жасмина». Артисты из провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики прилетели на Южный Урал в рамках культурного проекта «Музыка строит мосты». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить