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Вечер камерной музыки «Цветок жасмина». Фейху Цзяо

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 10:11 Категория: Фотогалерея

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Пятого декабря в нашем городе состоялся вечер камерной музыки «Цветок жасмина». Артисты из провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики прилетели на Южный Урал в рамках культурного проекта «Музыка строит мосты».
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