День знаний в школе посёлка Тайгинка Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 14:58 Категория: Фотогалерея +1 1 сентября 2018 года в восьмой школе прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. В ней приняли участие 87 учеников, в том числе 12 первоклассников. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить