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День знаний в школе посёлка Тайгинка

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 14:58 Категория: Фотогалерея

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1 сентября 2018 года в восьмой школе прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. В ней приняли участие 87 учеников, в том числе 12 первоклассников.
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