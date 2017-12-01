В Кыштыме капитальный ремонт инфекционного отделения горбольницы начнётся только следующим летом

Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Медицина

Напомним, в этом году из областного бюджета было выделено пять с половиной миллионов рублей на проведение капитального ремонта в инфекционном отделении Кыштымской центральной городской больницы. Двухэтажное кирпичное здание не видело ремонта с 1988 года.

В настоящее время состояние инфекционного отделения не выдерживает никакой критики. Одна из пациенток, которая находится здесь на стационарном лечении, выложила сегодня в интернет фотографии. Они говорят сами за себя.

Редакция попросила прокомментировать ситуацию с затянувшимся ремонтом отделения главного врача Кыштымской центральной городской больницы Владислава Логинова. Вот что он ответил:

– Сейчас проектно-сметная документация находится на повторной Госэкспертизе, так как изначально в документах были выявлены недоработки. Выделенных пяти с половиной миллионов хватит только на замену всех инженерных сетей в инфекционном отделении. Для выполнения чистовой отделки потребуется дополнительно ещё два миллиона рублей. Министерство здравоохранения Челябинской области пошло нам навстречу, и в следующем году недостающая сумма будет выделена. Надеемся, нам удастся провести все необходимые аукционы весной, чтобы летом начать капитальный ремонт этого отделения.

А между тем, социальная группа ВКонтакте «Мы из Кыштыма» буквально кишит критическими замечаниями и репликами по поводу состоянии «инфекционки». Так, жительница нашего города Марианна Шведченко написала: «Мой сын лежит в этом ужасе неделю! А там ведь ещё и груднички лежат! И это забота о наших детях? Бачок в туалете не работает, приходится смывать из ведра!!! Сидушки нет!!! Ёмкость для кипяченой питьевой воды ржавая!!! Ковшик для питья ржавый!!! Чем дышат и что пьют наши дети?»