В Челябинске откроется новая онкополиклиника и будет капитально отремонтирована ещё одна

Автор: КР от 7-11-2017, 08:44 Категория: Медицина

В Челябинске сегодня откроется поликлиника областного центра онкологии и ядерной медицины. Шестиэтажное здание было построено по поручению губернатора Бориса Дубровского на территории медгородка за два года. Для нового медицинского учреждения закуплено оборудование общей стоимостью почти в 200 миллионов рублей.

В здании всё спланировано и устроено так, чтобы комфортно было и пациентам, и врачам. Новая поликлиника, как и старая, будет принимать до 600 пациентов в смену: в будние дни 24 врача будут вести приём по 29 направлениям.

– Это не учреждение первичного звена, в которое можно просто прийти и провериться. Здесь разместится консультативная служба для тех, у кого уже есть основания для обращения. У нас будут разрабатываться планы лечения пациентов, то есть это некий «мозговой центр» южноуральской онкологии, – подчеркнул главный онколог минздрава Челябинской области, главный врач онкоцентра Андрей Важенин.

Кроме того, по поручению главы региона обновится и лечебный корпус детской областной клинической больницы. На её ремонт и оснащение современным оборудованием из регионального бюджета выделено более 150 миллионов рублей.

А совсем скоро в 18 муниципалитетах Челябинской области автопарки служб скорой помощи пополнятся 55 новыми автомобилями скорой помощи. Деньги на их приобретение также были выделены из областного бюджета.

В Кыштымском городском округе экстренные вызовы ежедневно обслуживают три автомобиля «скорой». Ещё один, четвёртый автомобиль, в любой момент готов также выйти в рейс.

– В сутки им приходится выезжать в среднем на 40 вызовов, – сказал сайту «КР» заместитель главного врача Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков. – Автопарк нашей службы скорой помощи пополнился новым автомобилем в прошлом году.