Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Челябинске откроется новая онкополиклиника и будет капитально отремонтирована ещё одна

В Челябинске откроется новая онкополиклиника и будет капитально отремонтирована ещё одна

Автор: КР от 7-11-2017, 08:44 Категория: Медицина

  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

В Челябинске сегодня откроется поликлиника областного центра онкологии и ядерной медицины.  Шестиэтажное здание было построено по поручению губернатора Бориса Дубровского на территории медгородка за два года. Для нового медицинского учреждения закуплено оборудование общей стоимостью почти в 200 миллионов рублей.

 

В здании всё спланировано и устроено так, чтобы комфортно было и пациентам, и врачам. Новая поликлиника, как и старая, будет принимать до 600 пациентов в смену: в будние дни 24 врача будут вести приём по 29 направлениям.

 

– Это не учреждение первичного звена, в которое можно просто прийти и провериться. Здесь разместится консультативная служба для тех, у кого уже есть основания для обращения. У нас будут разрабатываться планы лечения пациентов, то есть это некий «мозговой центр» южноуральской онкологии, – подчеркнул главный онколог минздрава Челябинской области, главный врач онкоцентра Андрей Важенин.

 

Кроме того, по поручению главы региона обновится и лечебный корпус детской областной клинической больницы. На её ремонт и оснащение современным оборудованием из регионального бюджета выделено более 150 миллионов рублей.

 

А совсем скоро в 18 муниципалитетах Челябинской области автопарки служб скорой помощи пополнятся 55 новыми автомобилями скорой помощи. Деньги на их приобретение также были выделены из областного бюджета.

 

В Кыштымском городском округе экстренные вызовы ежедневно обслуживают три автомобиля «скорой». Ещё один, четвёртый автомобиль, в любой момент готов также выйти в рейс.

 

– В сутки им приходится выезжать в среднем на 40 вызовов, – сказал сайту «КР» заместитель главного врача Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков. – Автопарк нашей службы скорой помощи пополнился новым автомобилем в прошлом году.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter