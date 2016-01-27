Жители Кыштыма поделились своей кровью с теми, кто в этом крайне нуждается

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Медицина

Сегодня в здании службы скорой помощи Кыштымской центральной городской больницы прошёл День донора. Его провели специалисты Челябинской областной станции переливания крови.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь этой станции Светлана Седая, донорской кровью поделились 92 жителя нашего города. Желающих было намного больше, но некоторые отсеялись по медицинским показаниям: у кого-то оказался низким гемоглобин, у кого-то скакнуло давление.

В общей сложности кыштымцы пополнили сегодня банк крови областной станции на 42 литра. Каждый донор сдал по 450 миллилитров крови.