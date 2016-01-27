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Жители Кыштыма поделились своей кровью с теми, кто в этом крайне нуждается

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Медицина

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Сегодня в здании службы скорой помощи Кыштымской центральной городской больницы прошёл День донора. Его провели специалисты Челябинской областной станции переливания крови.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь этой станции Светлана Седая, донорской кровью поделились 92 жителя нашего города. Желающих было  намного больше, но некоторые отсеялись по медицинским показаниям: у кого-то оказался низким гемоглобин, у кого-то скакнуло давление.

 

В общей сложности кыштымцы пополнили сегодня банк крови областной станции на 42 литра. Каждый донор сдал по 450 миллилитров крови.

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Заголовки просто отпад. Кровососы тоже в крови нуждаются. Сегодня открыл бумажную Кыштымку, а там примерно такая фраза: «...раньше сотрудники ДПС могли ТОРМОЗИТЬ водителей...» Автор Елена Скобеюс. Это что за жаргон в газете? Ваш корректор случайно не с зоны недавно откинулся? Слишком часто из уличного и уголовного слэнга словечки встречаются. Так скоро на «фене» писать начнете.
 
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