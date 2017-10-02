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В больнице Кыштыма состоится день донора

Автор: КР от Вчера, 10:33 Категория: Медицина

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В следующую среду, 25 октября, на четвёртом этаже здания скорой помощи Кыштымской центральной городской больницы можно будет сдать кровь.  Донорами могут стать люди, имеющие прописку или временную регистрацию в Кыштыме или другом населённом пункте Челябинской области не менее полугода.

 

С собой необходимо взять паспорт и результат флюорографического обследования. Всем, кто сдаст кровь, положена денежная компенсация и освобождение от работы на два дня.

 

– За двое суток до сдачи крови следует исключить жирную и острую пищу, алкоголь и лекарства, – сказала сайту «КР» заведующая организационно-методическим кабинетом больницы Екатерина Черепанова. – Накануне вечером – лёгкий ужин, например, каша на воде, отварные или тушёные овощи. А утром – обязательный завтрак из сладкого чая или сока с печеньем или булочкой.

 

День донора начнётся в 9 часов 30 минут и завершится в 13 часов. Справки по телефону 8 (35151) 4-67-68.

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