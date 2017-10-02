Жители Кыштыма прямо на улице узнавали свой ВИЧ-статус

Автор: КР от Вчера, 11:27 Категория: Медицина

Как уже сообщалось на нашем сайте, в минувшую пятницу с 16 до 18 часов площадь перед универмагом в центре города стала территорией здоровья. Все желающие могли измерить артериальное давление, узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, а также пройти экспресс-тест на ВИЧ.

По словам заведующей инфекционным отделением Кыштымской центральной городской больницы Илоны Мыларщиковой, только на вирус иммунодефицита проверился 71 житель нашего города. Четыре результата оказались положительными. Такое исследование проводилось анонимно. Узнать свой ВИЧ-статус можно было всего за пять минут.

К машине скорой помощи, где можно было сдать кровь на холестерин и сахар, очередь выстроилась ещё больше. За два часа медики израсходовали 150 тест-полосок.