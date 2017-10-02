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Площадь в центре Кыштыма стала территорией здоровья

Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Медицина

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Сегодня до шести часов вечера на площади перед универмагом любой желающий может проверить своё здоровье.

 

Работники Кыштымской центральной городской больницы с 16 часов прямо на месте берут анализы крови, а студенты кыштымского филиала Миасского медицинского училища измеряют артериальное давление. За считанные минуты кыштымцы могут узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, а также пройти тест на ВИЧ.

 

Кроме того, медики готовы научить всех желающих правилам оказания первой медицинской помощи.

 

Обследование сопровождается музыкой, а прохожих на территорию здоровья зазывают ростовые куклы. Это всем прибавляет хорошего настроения.

 

 

 

 

 

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