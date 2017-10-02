В Кыштыме пройдёт единый день диспансеризации

Автор: КР от Сегодня, 08:50 Категория: Медицина

В следующую субботу, 14 октября, в Кыштымской центральной городской больнице будут открыты двери для всех, кто захочет пройти комплексное обследование.

Диспансеризация проводится бесплатно и только для людей определённого возраста. В этом году ей подлежат те, кому исполнилось или исполнится до конца года 21 год, 24 года, 27 лет, 30 лет, 33 года и далее – с разницей в три года вплоть до 99 лет.

Как сказала сайту «КР» заместитель главного врача по поликлинической работе Любовь Санникова, в субботу кыштымцы смогут пройти флюорографию и сдать все необходимые анализы. Будет работать терапевт и ряд узких специалистов.

В этом году диспансеризации подлежат семь с половиной тысяч кыштымцев. Однако на сегодня своё здоровье из них проверили пока только 3035 человек. В основном это те, кого врачам удалось уговорить позаботиться о собственном здоровье. Что касается работодателей, то они по-прежнему игнорируют информационные письма от руководства городской больницы и не торопятся направлять своих подчинённых на обследование.