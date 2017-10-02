В Кыштыме площадь перед универмагом может стать территорией здоровья

Автор: КР от Сегодня, 12:59 Категория: Медицина

На следующей неделе, 13 октября, одно из наиболее оживлённых мест нашего города станет территорией здоровья для всех желающих.

Сейчас организаторы акции подыскивают наиболее подходящее место для её проведения. Пока рассматривается вариант – площадь перед универмагом в самом центре города.

Как сказала сайту «КР» заместитель глава Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук, в прошлом году «Территория здоровья» проводилась в этом же самом месте, но в начале сентября. Тогда кыштымцы могли измерить артериальное давление, пройти экспресс-обследование на уровень сахара в крови.

– На этот раз мы уже заручились поддержкой областного центра СПИДа, – сказала Елена Юрьевна. – Его специалисты готовы обследовать всех желающих на ВИЧ-инфекцию.

Предполагается, что в «Территории здоровья» будет работать терапевт. Как и прежде, можно будет сдать кровь на уровень сахара и холестерина, измерить давление.