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В Кыштыме площадь перед универмагом может стать территорией здоровья

Автор: КР от Сегодня, 12:59 Категория: Медицина

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На следующей неделе, 13 октября, одно из наиболее оживлённых мест нашего города станет территорией здоровья для всех желающих.

 

Сейчас организаторы акции подыскивают наиболее подходящее место для её проведения. Пока рассматривается вариант – площадь перед универмагом в самом центре города.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель глава Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук, в прошлом году «Территория здоровья» проводилась в этом же самом месте, но в начале сентября. Тогда кыштымцы могли измерить артериальное давление, пройти экспресс-обследование на уровень сахара в крови.

 

– На этот раз мы уже заручились поддержкой областного центра СПИДа, – сказала Елена Юрьевна. – Его специалисты готовы обследовать всех желающих на ВИЧ-инфекцию.

 

Предполагается, что в «Территории здоровья» будет работать терапевт. Как и прежде, можно будет сдать кровь на уровень сахара и холестерина, измерить давление.

 

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