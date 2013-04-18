В Кыштыме заболеваемость туберкулёзом почти в два раза выше среднеобластного показателя
Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Медицина
Неутешительную статистику сайту «КР» привели сегодня в кыштымском структурном подразделении Челябинской областной туберкулёзной больницы.
Как сказала старшая медсестра Людмила Гайнанова, с начала этого года диагноз «туберкулёз» впервые подтвердился у 14 кыштымцев. Среди них – 12-летняя девочка. Она заразилась от одного из родственников. Сейчас школьница находится на стационарном лечении. Врачи уверены: она полностью выздоровеет.
Всего на учёте в кыштымском подразделении 85 пациентов с активной фазой болезни. Это те, кто представляет реальную угрозу для окружающих. Все они – люди трудоспособного возраста от 18 до 44 лет. Пенсионеров среди них всего двое.
– В Кыштымском городском округе показатель заболеваемости, который рассчитывается на 100 тысяч населения, составляет 209, 5, – говорит Гайнанова. – По Челябинской области – 128. У нас всё больше оказывается пациентов, у которых выявляется не только туберкулёз, но и ВИЧ-инфекция. Таких на учёте с кыштымской пропиской 29.