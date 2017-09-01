Жителей Кыштыма предупреждают: изменился телефон для записи на приём к врачу

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Медицина

Как уже сообщалось на нашем сайте, все желающие могут заказать соответствующий талончик, позвонив на единый телефонный номер. Однако теперь следует звонить по телефону 8-351-240-13-13. Указанный ранее номер 8-351-223-93-83 – не действителен.

Как сообщила сайту «КР» старший регистратор Кыштымской центральной городской больницы Хамида Голубцова, чаще всего наши земляки записываются на приём к местным докторам через портал talon.zdrav74.ru. Этим интернет-ресурсом пользуются даже те, кому за 70.

Однако ещё около трети кыштымцев предпочитают заказывать талоны на приём в регистратуре. Для этого они по привычке приходят в поликлинику по утрам томятся в очереди. Хотя выбрать через интернет удобное время для посещения врача можно в любой удобный момент и всего за несколько минут.

Для этого даже не нужно проходить процедуру регистрации на сайте talon.zdrav74.ru. Следует только ввести свои имя, фамилию и номер медицинского полиса, затем выбрать населённый пункт и название больницы.