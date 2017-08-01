Жителя Кыштыма змея укусила в собственном саду
Автор: КР от Вчера, 15:24 Категория: Медицина
Только что в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы поступил 45-летний мужчина. Около часа назад он хотел затопить баню в своём саду на станции Анбашской. Но дорогу к ней преградила змея - какая именно, он не успел разглядеть. Она-то и ужалила его в стопу.
Как сказал сайту «КР» заведующий травматологическим отделением Николай Тарасов, вокруг укуса образовался небольшой отёк. В целом пациент чувствует себя удовлетворительно. И всё же ему введут противоядие и на некоторое время госпитализируют.
Это первый случай укуса змеи в нашем городе в этом году.
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