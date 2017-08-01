В Кыштыме автомобили скорой помощи ездят без видеорегистраторов. Этим занялась прокуратура
Автор: КР от Вчера, 18:04 Категория: Медицина
Помощник прокурора города Кыштыма Дмитрий Мельников нагрянул с проверкой в Кыштымскую центральную городскую больницу по заданию областной прокуратуры. Своё внимание сотрудник надзорного органа сосредоточил на автомобилях скорой медицинской помощи и обнаружил сразу несколько нарушений.
Так, на одном из семи действующих автомобилей не было наклейки с информацией о принадлежности её к конкретной медицинской организации. Видеорегистратор установлен лишь в реанимобиле. Кроме того, во всех транспортных средствах было по одному порошковому огнетушителю объёмом по два литра каждый. А в соответствии с приказом минздрава, их должно быть по две штуки объёмом минимум в пять литров.
Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, по результатам проверки в адрес главного врача кыштымской больницы внесено представление об устранении нарушения закона.
Кстати, наклейка с названием больницы на борту автомобиля скорой помощи уже появилась. Что касается закупки видеорегистраторов и огнетушителей, то главврач намерен обратиться за финансовой помощью в администрацию Кыштымского городского округа.
Если в течение месяца этот вопрос не будет решён, прокуратура подаст на горбольницу в суд.
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