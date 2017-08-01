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Жители Кыштыма поделятся кровью

Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Медицина

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Два дня подряд жители Кыштыма будут сдавать кровь. Первая выездная донорская акция состоится 22 августа в Кыштымской центральной городской больнице имени А.П.Силаева по адресу ул.Освобождения Урала,1. Специалисты Челябинской областной станции переливания крови будут работать здесь с 10:00 до 13:00.

 

На следующий день, 23 августа, эстафетную палочку милосердия примут работники Кыштымского медеэлектролитного завода. В Доме культуры металлургов с 8:00 до 12:00 будет развернута выездная лаборатория Челябинской станции переливания крови ФМБА России.

 

КМЭЗ уже второй раз организует донорскую акцию. Впервые такое мероприятие состоялось 9 ноября 2016 года. Тогда на передвижной пункт переливания крови пришли не только заводчане, но и неравнодушные жители микрорайона Нижнего Кыштыма, как доноры со стажем, так и впервые решившие сдать кровь люди.

 

Главный трансфузиолог минздрава Челябинской области Галина Рудакова рекомендует всем  перед участием в акции проверить информацию «донорского светофора» на сайте http://yadonor.ru/chelabinskaya_oblast , чтобы узнать, какие именно группы крови требуются учреждениям области в первую очередь.

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