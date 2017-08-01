Жители Кыштыма поделятся кровью
Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Медицина
Два дня подряд жители Кыштыма будут сдавать кровь. Первая выездная донорская акция состоится 22 августа в Кыштымской центральной городской больнице имени А.П.Силаева по адресу ул.Освобождения Урала,1. Специалисты Челябинской областной станции переливания крови будут работать здесь с 10:00 до 13:00.
На следующий день, 23 августа, эстафетную палочку милосердия примут работники Кыштымского медеэлектролитного завода. В Доме культуры металлургов с 8:00 до 12:00 будет развернута выездная лаборатория Челябинской станции переливания крови ФМБА России.
КМЭЗ уже второй раз организует донорскую акцию. Впервые такое мероприятие состоялось 9 ноября 2016 года. Тогда на передвижной пункт переливания крови пришли не только заводчане, но и неравнодушные жители микрорайона Нижнего Кыштыма, как доноры со стажем, так и впервые решившие сдать кровь люди.
Главный трансфузиолог минздрава Челябинской области Галина Рудакова рекомендует всем перед участием в акции проверить информацию «донорского светофора» на сайте http://yadonor.ru/chelabinskaya_oblast , чтобы узнать, какие именно группы крови требуются учреждениям области в первую очередь.
Комментарии
Жителей Кыштыма никак не раскачать на акцию «Собери ребёнка в школу» (Павлу)
Павлик, пиар-это когда словоблудием занимаются, как вы, а тут конкретное дело. Вы депутат? >>>
Жителей Кыштыма никак не раскачать на акцию «Собери ребёнка в школу» (Павел)
Вопрос один...если это добровольная акция...зачем КР "давит" на жителей города? Ответ очевиден это пиар акция для КР. >>>
В микрорайоне Нижнего Кыштыма ремонтируют проезд от ДК металлургов до второй школы (житель района)
Убедительная просьба, сделайте поъезды к детскому саду, засыпьте ухабы. ну действительно не подойти, не подъехать, коляску не протолкнуть у дома 93. А проезд от Интернационала 95 к магазину Фарт и нач >>>
Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская (Elena Scobeyus)
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... Спаси >>>
Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская (Гость Ирина)
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... >>>
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