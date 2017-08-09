Жители Кыштыма стали гораздо чаще болеть ветрянкой, но значительно реже – ОРВИ
Автор: КР от 9-08-2017, 13:51 Категория: Медицина
В июле этого года в нашем городе зарегистрировано 662 случая инфекционных заболеваний. В десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число заразившихся ветряной оспой – за прошедший месяц этот диагноз подтвердился у 104 пациентов. Для сравнения, год назад заболевших ветрянкой было 11 человек.
Почти в два раза реже кыштымцы стали болеть острой респираторно-вирусной инфекцией – в июле этого года зафиксировано 254 случая простуды, а год назад – 479. Также стала меньше регистрироваться пневмония.
В июле врачи-инфекционисты не регистрировали ни вирусные гепатиты, ни педикулёз, ни сальмонеллёз, ни дизентерию.
Комментарии
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
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