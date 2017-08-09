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Жители Кыштыма стали гораздо чаще болеть ветрянкой, но значительно реже – ОРВИ

Автор: КР от 9-08-2017, 13:51 Категория: Медицина

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В июле этого года в нашем городе зарегистрировано 662 случая инфекционных заболеваний. В десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число заразившихся ветряной оспой – за прошедший месяц этот диагноз подтвердился у 104 пациентов. Для сравнения, год назад заболевших ветрянкой было 11 человек.

 

Почти в два раза реже кыштымцы стали болеть острой респираторно-вирусной инфекцией – в июле этого года зафиксировано 254 случая простуды, а год назад – 479. Также стала меньше регистрироваться пневмония.

 

В июле врачи-инфекционисты не регистрировали ни вирусные гепатиты, ни педикулёз, ни сальмонеллёз, ни дизентерию.

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