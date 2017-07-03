В Кыштыме медицинский центр «Металлург» принял первых пациентов

Автор: КР от Вчера, 17:47 Категория: Медицина

Генеральный директор медицинского центра "Металлург" Игорь Демидов.

Открытие центра, о чём уже сообщалось на сайте «КР», состоялось на прошлой неделе. Специалистам, которые вели приём, скучать без пациентов не пришлось.

Как сообщил сайту «КР» генеральный директор центра, врач-реаниматолог высшей категории Игорь Демидов, в пятницу на прошлой неделе на бесплатной консультации в «Металлурге» побывали 18 человек и ещё 10 – сегодня. На завтрашний день в очередь на обследование записались три десятка кыштымцев. Преимущественно все по линии кардиологии.