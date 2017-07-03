Сегодня, 21 июля, с 19 до 21 часа в участковых пунктах полиции на улице Фрунзе, 3 и К. Либкнехта, 131, пройдёт приём граждан руководителями отделов полиции. В это же время в отделе полиции на улице Красной Звезды, 97, будет вести бесплатный приём граждан юрисконсульт. Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме медицинский центр «Металлург» принял первых пациентов

В Кыштыме медицинский центр «Металлург» принял первых пациентов

Автор: КР от Вчера, 17:47 Категория: Медицина

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Генеральный директор медицинского центра "Металлург" Игорь Демидов.

 

Открытие центра, о чём уже сообщалось на сайте «КР», состоялось на прошлой неделе. Специалистам, которые вели приём, скучать без пациентов не пришлось.

 

Как сообщил сайту   «КР» генеральный директор центра, врач-реаниматолог высшей категории Игорь Демидов,  в пятницу на прошлой неделе на бесплатной консультации в «Металлурге» побывали 18 человек и ещё 10 – сегодня.  На завтрашний день в очередь на обследование записались три десятка кыштымцев. Преимущественно все по линии кардиологии.

Комментарии:

Добавить
Цитата

  • Гость Гость

  • Вчера, 18:55
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
Дак "Демидов" или "Металлург"?
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter