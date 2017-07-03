В Кыштыме медицинский центр «Металлург» принял первых пациентов
Автор: КР от Вчера, 17:47 Категория: Медицина
Генеральный директор медицинского центра "Металлург" Игорь Демидов.
Открытие центра, о чём уже сообщалось на сайте «КР», состоялось на прошлой неделе. Специалистам, которые вели приём, скучать без пациентов не пришлось.
Как сообщил сайту «КР» генеральный директор центра, врач-реаниматолог высшей категории Игорь Демидов, в пятницу на прошлой неделе на бесплатной консультации в «Металлурге» побывали 18 человек и ещё 10 – сегодня. На завтрашний день в очередь на обследование записались три десятка кыштымцев. Преимущественно все по линии кардиологии.
Комментарии
В Кыштыме капитально прочистят канализационные каналы (Radishev)
Вот эту новость смело можно отметить как технический прогресс, даже не смотря на то, что так должно быть всегда. >>>
Молодого человека из Кыштыма развели на деньги и внесли в чёрный список (Radishev)
" Какое небо голубое...." >>>
В Кыштыме медицинский центр «Металлург» принял первых пациентов (Гость Гость)
Дак "Демидов" или "Металлург"? >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Все комментарии