Бывший врач больницы Кыштыма обвиняется в мошенничестве, связанном с проведением диспансеризации
Автор: КР от Вчера, 17:46 Категория: Медицина
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего врача-терапевта, который приехал в Кыштым из Каслинского района. Проработав всего около года, он уже успел стать фигурантом уголовного дела.
– В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела экономический безопасности и противодействия коррупции кыштымской полиции установили, что в 2015 году подозреваемый включал в список прошедших диспансеризацию тех, кто никогда её не проходил, – сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Константин Паутов. – Подобные проверки проводятся по всей стране, поскольку такие факты довольно часто случаются в сфере медицины. В Кыштыме в общей сложности таких пациентов, заочно прошедших диспансеризацию, оказалось 43. Врач получил за них доплату в 2700 рублей.
В амбулаторную карту каждого пациента медик вписал необходимые данные о якобы проведённых обследованиях и присвоил всем группы здоровья. Когда полицейские вывели его на чистую воду, он во всём сознался и возместил территориальному фонду обязательного медицинского страхования причинённый ущерб. Однако это не избавило его от ответственности. В отношении терапевта возбуждены дела по двум статьям Уголовного кодекса – «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения» и «Служебный подлог». Обвиняемому грозит штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.
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