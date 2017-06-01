Жителей Кыштыма атакуют клещи
Автор: КР от Сегодня, 11:08 Категория: Медицина
С начала весны от этих кровососов пострадали уже 359 кыштымцев, 63 из них – дети. Количество обратившихся в больницу увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщила сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова, в этом году иммуноглобулин поставили более 80 процентам обратившихся с укусами клещей в медучреждение.
С подозрением на болезнь Лайма госпитализирован 77-летний мужчина. Пенсионер, поймавший клеща на своём садовом участке, самостоятельно изъял его с места укуса и не обратился в больницу своевременно. Сейчас он уже готовится к выписке из инфекционного отделения.
С начала сезона ни у одного укушенного кыштымца подозрения на клещевой энцефалит не выявлено.
Комментарии
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Горожанин)
Проводка сгорела не в доме - читайте внимательно. Зачем им было хвататься за проводку, если на протяжении 20 лет у них был газ? Большинство не выбирало (за небольшим исключением). Был ли на тот >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Гость Вячеслав)
Ну все..жирик наш президент ☺ >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
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