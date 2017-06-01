Жителей Кыштыма атакуют клещи

Автор: КР от Сегодня, 11:08 Категория: Медицина

С начала весны от этих кровососов пострадали уже 359 кыштымцев, 63 из них – дети. Количество обратившихся в больницу увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова, в этом году иммуноглобулин поставили более 80 процентам обратившихся с укусами клещей в медучреждение.

С подозрением на болезнь Лайма госпитализирован 77-летний мужчина. Пенсионер, поймавший клеща на своём садовом участке, самостоятельно изъял его с места укуса и не обратился в больницу своевременно. Сейчас он уже готовится к выписке из инфекционного отделения.

С начала сезона ни у одного укушенного кыштымца подозрения на клещевой энцефалит не выявлено.